Гуменюк рассказала, сколько "Калибров" Россия держит в Черном море

Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 18 кораблей.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно как с позиции шторма, так вообще. Сейчас на боевом дежурстве также находятся четыре ракетоносителя, две из которых – подводные. Это 24 ракеты класса "Калибр", которые готовы к использованию. Нужно понимать и отдавать себе отчет, что враг может делать массированные ракетные удары", — подчеркнула Гуменюк.

Массированные ракетные удары РФ

Наталья Гуменюк предупредила украинцев о высокой вероятности нового российского ракетного удара. Она призвала украинцев подготовиться, ведь последствия удара могут быть долговременными и будут устраняться некоторое время.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, что Россия устроила большой перерыв между ракетными обстрелами Украины, потому что оккупанты могут ожидать больших морозов, чтобы именно тогда атаковать энергетическую инфраструктуру.

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