"Враг может нанести нам поражение с помощью самих украинцев": командующий Сухопутными войсками о скандалах с ТЦК

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснил, почему оккупационная армия РФ может нанести нам поражение с помощью самих украинцев. Он, в частности, высказался о мобилизации в Украине и скандалах с представителями ТЦК и СП.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, высший пилотаж искусства войны – разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою.

"И судя по последним месяцам, россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные изречения превратились в мощное оружие в руках врага. Который не покидал, не покидает и никогда не покинет свое стремление уничтожить Украину", — отметил он.

Павлюк, в частности, приводит пример того, как изменились сообщения украинцев в соцсетях за два года войны.

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"От очередей к ТЦК и мемом "как служить — все больные, а как воевать — все здоровые", мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины. Два года назад (еще не имея и десятой доли сегодняшних средств ПВО, вооружений и опыта полномасштабной войны!) мы со всем этим прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию в России. Радовались каждому горящему там военкомату, радовались очередям их уклонистов, панически убегавших в Грузию и Казахстан", - пишет командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Он отметил, что в Сети теперь часто можно увидеть сообщения и репортажи о "несчастных утопающих в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов". Но материалы о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости исполнения воинской обязанности почти отсутствуют.

"Интерес изданий к таким темам не наблюдается. Обращения от медиа для разъяснения этих вопросов единичны. Не получится сделать вопиющий заголовок? Целевая аудитория будет прятать глаза? Отдельная тема – отношение к военнослужащим ТЦК. Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами", — пишет генерал-лейтенант.

Павлюк отмечает, что во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент — неправомерный прежде всего отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины.

"Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально (!) не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям. В разных соцсетях: YouTube, Facebook или tik-tok множество видео с вырванным из контекста содержанием. Нас часто упрекают: "вы сами виноваты, вы не меняетесь!" Это не так. Мы меняемся, мы видим и наши недостатки и ежедневно работаем, чтобы становиться лучше, понятнее! Впереди большая работа, и без вашей помощи нам будет гораздо труднее! Ведь только вместе мы сможем выстоять перед этим нашествием и в конце концов Победы! Разбей союзы врага, раздели его боевые порядки – учит древнекитайская стратегия войны. Противопоставление армии гражданским – один из ее пунктов. Поэтому прежде чем поделиться "вопиющим сюжетом о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это действительно помогает победить в войне? Точно что не Украине", — резюмировал Александр Павлюк.

Напомним, в ВСУ ответили, сколько на самом деле участников боевых действий работает в ТЦК.

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