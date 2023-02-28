Враг может осуществить массированный ракетный удар в течение двух суток, – Гуменюк

С учетом сроков осуществления атак и активности вражеской авиации, беспилотников и шахедов, существует вероятность подготовки к новой массированной ракетной атаке врага.

Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" в эфире "Эспрессо".

"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие мероприятия, которые он уже провел, то есть расследование с помощью беспилотных разведчиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", – заявила Гуменюк.

По ее словам, имеющиеся предпосылки свидетельствуют о вероятности массированной атаки по Украине в ближайшие дни.

Добавим, что воздушная тревога уже объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что враг планирует ракетные удары "не только по объектам критической инфраструктуры".

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