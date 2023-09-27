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Враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС: Галущенко о том, как это предотвратить

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Враг может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС: Галущенко о том, как это предотвратить

Запорожская АЭС / Фото: Getty Images

Обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры Россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира.

Российские террористы могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы предотвратить это, важно организовать международную миссию.

Об этом министр энергетики заявил во время встречи с главой делегации Европейского Союза, заместителем Генерального директора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гарриба, в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Стороны обсудили направления сотрудничества по усилению энергетической, ядерной и радиационной безопасности европейского континента.

"Угроза для всего европейского континента"

Министр энергетики обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженной и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Галущенко констатировал, что на сегодняшний день практически не существует международного опыта и протоколов возобновления работы АЭС после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на ЗАЭС уникальна и требует особого внимания.

Организация международной миссии

Министр выразил обеспокоенность тем, что россияне могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что, обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение и другие атомные станции, Россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира.

По итогам встречи стороны договорились скоординировать усилия в отказе от других товаров, оборудования и услуг, предоставляемых компаниями российского ядерного комплекса.

Напомним, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока №6, и россияне могут использовать это для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой.

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Дата публикации
Просмотры
211
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