Война в Украине / © Associated Press

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Российские захватчики пытаются накапливать живую силу и продолжают атаковать позиции Сил обороны вдоль реки Оскол Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

«Противник действительно долго уже пытается форсировать саму реку Оскол. Мы видели еще с конца прошлого года в районе Песчаного, Колесниковки были большие бронетанковые штурмы и так же сейчас это те боевые действия, которые происходят к северо-востоку от Купянска, где противник пытается и форсировать саму реку Оскол, и расширять свой плацдарм на правом берегу. попытки штурмов, попытки накопления пехоты. И, конечно, это те действия, которые проводит противник в инженерном плане, пытаясь создавать предпосылки для того, чтобы предпринимать такие попытки и форсирование самой реки, и попытки накапливать средства для их переправы и проведение штурмов», — рассказал Музычук.

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Он заявил, что военные нацгвардии в пределах участка фронта, за который они отвечают, фиксируют от трех до семи штурмов.

«И, конечно, сейчас наши военнослужащие отмечают, что это, в первую очередь, работа артиллерии и также применение противником дронов, работа непосредственно инженерных подразделений, которые имеют цель приводить понтонные переправы или другие, скажем, инженерные меры предпринимать для того, чтобы переправлять или группы пехоты, или иногда пробуют технику», — проинформировал Музычук.

Кроме того, он заявил, что враг предпринимает штурмовые действия в районе Волчанска, фиксируется в среднем 4-5 атак в сутки и большее их количество это непосредственно в районе Волчанска.

Музычук заявил, что на данном участке фронта долг потерял около 200 пехотинцев с начала текущего месяца. Пехота остается основной боевой силой противника, но также активно привлекает авиацию.

«В общей сложности, если анализировать за этот период, в апреле наши военнослужащие уничтожили здесь около 50 единиц бронетехники, это относительно немного. Другая техника — это были автомобили, также были уничтожены ракетные системы. То есть, это те средства артиллерийские или РСЗО, которыми противник пытается наносить поражение, создавать ли предпосылки для штурмов», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что весеннее наступление России набирает обороты, украинских военных впереди ждет сложное лето.

Мы ранее информировали, что украинские Вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление.