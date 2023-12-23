"Враг на праздники просыпается": бойцы ВСУ рассказали о ситуации под Купянском

В канун праздников российские оккупанты начинают "просыпаться" и снова наносить удары по украинским защитникам возле Купянска. Враг ежедневно применяет кассетные боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины.

Об этом рассказали бойцы 68-й Отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша в проекте "Украинский Свидетель".

По словам военных, сейчас на позициях до сих пор можно найти российские сухпайки и тела оккупантов, которые месяцами не забирают. Украинские воины рассказали, что враг каждый день применяет кассетные боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины. В канун рождественских праздников оккупанты активизировались.

"Они становятся живчиками, работают. Поэтому надо держать позиции и отбивать их. Не надо недооценивать врага. Мы готовимся к чему-то серьезному, к масштабному контрнаступлению", — рассказал боец с позывным "Кира".

В то же время украинские защитники удачно штурмуют вражеские позиции. "Кира" рассказал, что был уже на семи штурмах. По его словам, шесть из них были удачными.

"Это было на День независимости Украины. Мы тогда выехали в 5 утра, а уже в 11 вся группа была "трехсотой", с контузиями разных степеней. Но все живы, все вышли", — добавил "Кира".

Оккупанты также активно применяют дроны для аэроразведки. На Купянском направлении россияне пользуются "Мавиками", но в большинстве своем проводят разведку российскими "Орланами", "Ланцетами", "Zala". Военнослужащий Иван рассказал, что Россия даже боеприпасы для "Мавиков" производит и добавил: "Жаль, что у нас такого нет".

Украинские защитники также рассказали о своей "повседневной" жизни. Так, на фронт ныне многие гражданские передают окопные свечи. По словам военных, они очень чадят, но без них было бы очень сложно.

"Без них мы бы замерзли. Есть и буржуйки, но они дымят. Ими можно "засветить" позицию и потом будет прилет", – рассказал военный Олег.

Бойцы 68-й ОЕБр признаются, что продолжают стоять на позициях, несмотря на усталость, чтобы потом вернуться к семьям.

"За***ло, но надо стоять. Чтобы потом обнять любимую, не думая о прилетах. Чтобы жить в свободной и независимой Украине. Тогда будет покой", - подытожил ситуацию на фронте боец с позывным "Кира".

Напомним, командир подразделения ВСУ по Купянскому направлению Денис Ярославский рассказал, что в районе Синьковки на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются захватить этот небольшой но стратегический населенный пункт до Нового года.

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