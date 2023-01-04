Враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе – генерал Сырский

Оккупанты не отказались от своих планов выйти на границы Донецкой области.

Несмотря на преимущество в вооружении и личном составе, российские военные не могут прорвать оборону ВСУ на востоке.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВС Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах, они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря. Вместе с тем противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области ", – сообщил украинский генерал.

По словам Сырского, наступательная группировка российских войск продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы украинских позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла.

"Несмотря на то, что наш враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь гораздо больше, чем у нас", — добавил он.

Напомним, ранее заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты теряют 80% из своих штурмовых групп в Бахмуте, а раненых бросают умирать.

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