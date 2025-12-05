- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг на Сумщине потерпел поражение: детали операции ВСУ
оккупанты пытаются продвинуться под прикрытием тумана, но украинские силы не дают им накопить силы.
На северо-слобожанском направлении российские диверсионные группы пытаются пересечь государственную границу и продвинуться в сторону позиций Сил обороны. Украинские дроны и десантники оперативно обнаруживают и уничтожают подобные попытки.
Об этом сообщил офицер 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады Петра Гайдащука в эфире телемарафона.
По его словам, противник обычно действует небольшими группами, в темное время суток и под прикрытием тумана, надеясь избежать внимания дронов. Однако украинские силы быстро обнаруживают окупантов и ликвидируют их еще на подходах.
Накануне украинские военные уничтожили группу из 15 российских штурмовиков, пересекших границу, передвигаясь по квадроциклам и багам.
Сначала ВСУ ликвидировали транспортные средства, а уже после этого пехоту врага.
Подобные попытки российских групп проникнуть в лесную местность проходят регулярно. Украинские десантники не дают оккупантам накапливать силы и продвигаться вглубь территории, обеспечивая безопасность на границе.
Напомним, Россия ежемесячно мобилизует около 35 тысяч граждан, в то время как Украина уничтожает около 16 тысяч российских военных. Чтобы остановить продвижение оккупационных сил, Украине нужно почти удвоить потери России до 30-32 тысяч ежемесячно.
Волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что этого можно достичь благодаря технологической войне, роботизированным системам и дистанционному управлению дронами, что минимизирует присутствие людей на фронте.