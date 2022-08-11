Враг на юге нанес восемь авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией: детали

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 10 августа 2022 года.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.
Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, его состав и положение без изменений.
В течение дня врагом нанесены восемь авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии столкновения на испытание украинских позиций. Без потерь.
Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстреляно Галициново. Без потерь и существенных разрушений – попадание вне села.
Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.
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