Враг на юге нанес восемь авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией: детали

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 10 августа 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, его состав и положение без изменений.

Также читайте Вражеская армия осталась без своего пункта управления на юге: подробности

В течение дня врагом нанесены восемь авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии столкновения на испытание украинских позиций. Без потерь.

Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстреляно Галициново. Без потерь и существенных разрушений – попадание вне села.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

Читайте также:

"ВСУ не оставят без ответа российские обстрелы" – обращение Зеленского за 10 августа