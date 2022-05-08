Враг нацелился на два города: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком и Таврическом направлениях

Враг нацелился на два города: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком и Таврическом направлениях

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской областей.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений наших Сил обороны. В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 8 мая.

"Противник пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", — рассказали в Генштабе.

Сразу 4 города Донецкой области попали под удары вражеских ракет

Напомним, что в Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск.

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