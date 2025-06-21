Враг начал использовать новый разведывательный БПЛА: что о нем известно (фото)

БПЛА

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Россия начала использовать новый тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предназначенного для разведки приграничных и прифронтовых маршрутов. Главная задача этого дрона — собирать информацию для координации ударов «Шахедов» и фиксировать работу систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил военный специалист в сфере радиотехнологий, которого называют главным исследователем «Шахедов» Сергей Флеш в соцсети Facebook.

По его словам, новый БПЛА внешне очень похож на «Шахед», что затрудняет его обнаружение. Летательный аппарат может работать на высоте от 1 до 3 километров. На такой высоте аналоговый видеопередатчик в диапазоне 1.2 ГГц способен передавать видеоизображение на расстояние более 50 километров. Управление осуществляется с помощью системы ELRS.

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Также он рассказал, что сейчас военные уже имеют записи видео, сделанного с этого БПЛА, что позволяет оценить его возможности и усовершенствовать меры противодействия.

© Facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что днем 21 июня россияне нанесли дроновой удар по Харькову. Для атаки враг использовал новый беспилотник «Молния». Российский дрон «Молния» — примитивный и дешевый, но способен нести до 5 кг взрывчатки. Для борьбы с ним требуется усиление РЭБ и бдительность пулеметчиков, ведь оккупанты меняют частоты управления, усложняя обнаружение.