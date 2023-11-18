"Враг начинает подбираться к энергоинфраструктуре": Гуменюк о мощной ночной атаке

В ночь на 18 ноября оккупанты запускали по украинским городам иранские дроны-камикадзе по разным направлениям.

О последствиях сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

"Атака была мощная. Силы противовоздушной обороны — от мобильных огневых групп до стационарных комплексов и авиации работали мощно. Восемь дронов в нашей зоне ответственности удалось уничтожить. Очевидно, что враг понемногу начинает подбираться к энергетической инфраструктуре. Попадание на Одесчине тому подтверждение. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар, его удалось локализовать. Одно гражданское лицо получило ранение, госпитализировано. В настоящее время работу еще спасатели завершают, но основная работа уже позади. Восемь беспилотников были уничтожены еще на подлете к основной цели — шесть на Николаевщине, по одному на Херсонщине и Одесчине. Цели врага понятны, дальнейшие атаки, по всей вероятности, будут также направлены на энергетику", — сказала она.

Напомним, в ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали южные регионы Украины дронами "Shahed". Украинским защитникам удалось сбить большинство из них. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем — работник объекта энергетической инфраструктуры.

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