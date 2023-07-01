Враг накапливает ракеты для "более коварных намерений": в Воздушных силах предупредили о новых ударах РФ

Российские оккупанты в июне 2023 года уменьшили количество ракетных ударов по Украине, что может свидетельствовать о том, что враг собирает ресурсы для новой атаки.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь думать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ. Серьезный удар произошел у них на внутриполитической арене, поэтому они, возможно, приходят в себя... Сейчас на карте воздушные тревоги – это связано с тактической авиацией, многие самолеты атакуют Украину, что они делают каждый день", — отметил спикер.

Игнат также подчеркнул, что на фронте в последние месяцы враг ежедневно применяет управляемые авиабомбы.

Напомним, Юрий Игнат рассказал, сколько самолетов F-16 нужно Украине для защиты неба.

Читайте также: