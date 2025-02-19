Враг накопил много сил и постоянно атакует: военный о ситуации на Лиманском направлении

Российские оккупанты проводят постоянные атаки на позиции сил обороны на Лиманском направлении, поэтому ситуация остается стабильно тяжелой.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Максим Билоусов.

Он заявил, что захватчики накопили значительное количество живой силы и производят постоянные атаки.

"Здесь постоянно расположены примерно две дивизии РФ. Пехотные штурмы не прекращаются, они продолжаются круглосуточно. Враг пытается собрать как можно больше пехоты рядом с нашими позициями, а затем большим количеством сил начинает штурмовать наши огневые точки. Массированных механизированных штурмов мы сейчас не наблюдаем", — сообщил иногда.

Кроме того, военный рассказал, что враг продолжает активно использовать артиллерию и авиацию для обстрелов позиций сил ВСУ. Оккупанты массово применяют РСЗО "Град", ствольную артиллерию, авиацию и КАБы.

"Если еще две-три недели назад была определенная пауза, то сейчас враг возобновил использование оружия и активно атакует. Нам сложно, но мы держим строй, отбиваем не ослабевающие вражеские атаки", — добавил он.

Ранее сообщалось, что армия РФ возобновила проведение наступательных действий по ключевым направлениям фронта.

Мы ранее информировали, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Донецкой области.

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