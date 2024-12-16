"Враг накопил огромное количество сил и средств, чтобы прорваться в Покровск": детали от ВСУ

Концентрация сил и средств свидетельствует о поставленной оккупантам задаче – как можно быстрее прорваться в Покровск.

На Покровском направлении враг накопил множество сил и средств, чтобы прорваться до самого города. А именно, противник сконцентрировал там 150 тысяч личного состава, определенное количество бронетехники и авиации.

Об этом сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо" 16 декабря.

"Если смотреть на Покровское направление точечно или учитывая нынешние события, то похоже, что враг там накопил огромное количество сил и средств, чтобы прорваться в Покровск. Противник сконцентрировал 150 тыс. личного состава, также определенное количество бронетехники и авиации, что свидетельствует о задача – прорваться как можно быстрее в Покровск", — сказал Тимочко.

По его словам, интенсивность наступательных действий окупантов как на Кураховском, так и на Времеевском направлениях тождественна. И это свидетельствует о серьезности, напряженности ситуации и о тактических успехах российских войск.

Со ссылкой на данные британской разведки, Тимочко напомнил, что во время боев за Покровск, еще на подступах к городу, армия РФ потеряла 150 тыс. убитыми. Более того, противник теряет и технику, а именно 1800 танков, БМП и других бронированных машин.

"Также захватчик мог такими силами на оперативном уровне сломать нашу оборону, создать какие-то масштабные окружения наших Вооруженных сил, то есть дать гораздо больший результат. Таким образом, в оперативном и стратегическом плане на нынешнем этапе противник там проиграет. Я говорю конкретными цифрами на основании тех результатов, которых достиг сейчас оккупант", — подчеркнули в ВСУ.

Тимочко добавил, что для российских войск Покровск – политическая цель, поэтому они будут продолжать наступать, применяя свою ползучую тактику.

Напомним, стало известно, что ВСУ отвергли россиян вблизи села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ВРГ по состоянию на 16 декабря нет.

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