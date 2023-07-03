"Враг накрывает ковровыми обстрелами население": Гуменюк рассказала о ситуации на Херсонщине

Подрыв дамбы Каховской ГЭС не помог россиянам замедлить украинских военных. Борьба продолжается.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу. Напомню, это основной пока способ нашей боевой работы. Особенность линии фронта в том, что она пролегает по руслу реки Днепр. Соответственно и работа усложняется. Но и работа артиллерии, и дистанционных средств способов влияния на врага усиливается.

Враг не отстает. Они тоже стараются максимально давить на правый берег, мирное население. Это обычно постоянная практика, когда Силы обороны начинают активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, накрывает ковровыми обстрелами, чтобы настроить против Сил обороны. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее. Мы стараемся максимально зачищать полосу, чтобы продвигаться. Сейчас эта работа очень осложнена последствиями теракта, произошедшего с поднятием воды. На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает много населенных пунктов", — сказала она.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала об атаке по мосту в Чонгаре. По ее словам, это предпосылки для хороших новостей с фронта.

Накануне в Минобороны Британии сообщили, что разрушенные мосты в Чонгаре были жизненно важны для армии РФ. Ведь автопереправы обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном.

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