Враг нанес 16 ударов дронами по Харькову: количество пострадавших стремительно растет

В результате атаки дронов в Харькове повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура / © ТСН.ua

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Вечером вторника, 29 апреля, российская армия атаковала Харьков ударными дронами. 16 из них нанесли удары по городу, которые привели к разрушениям.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении.

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По информации Терехова, на данный момент известно о 30 пострадавших харьковчанах. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что количество пострадавших в результате атаки может увеличиваться.

Напомним, враг увеличивает присутствие на Харьковщине. Но угроза окружения значительно больше для Купянска, чем для областного центра.