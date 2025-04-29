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Враг нанес 16 ударов дронами по Харькову: количество пострадавших стремительно растет
В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 30 человек.
Вечером вторника, 29 апреля, российская армия атаковала Харьков ударными дронами. 16 из них нанесли удары по городу, которые привели к разрушениям.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении.
По информации Терехова, на данный момент известно о 30 пострадавших харьковчанах. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что количество пострадавших в результате атаки может увеличиваться.
Напомним, враг увеличивает присутствие на Харьковщине. Но угроза окружения значительно больше для Купянска, чем для областного центра.