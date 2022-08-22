Враг нанес авиационные удары по Николаеву, Затоке и восполняет потери

Оккупанты совершают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Новоселка, Времовка, Свободное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка.

Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию по состоянию на вечер 22 августа.

Враг вел наступательный бой недалеко от Времевки и Великой Новоселки.

"На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений", — отмечает Генштаб.

По информации командования, оккупант предпринимает меры по восполнению потерь.

Однако противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка.

"Нанес авиационные удары возле Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетные удары по Николаеву и Затоке", — добавили в Генштабе ВСУ.

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