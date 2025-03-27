Враг нанес авиаудар по Сумщине: подробности о последствиях с фото

В результате авиаудара РФ по Краснополью владелец дома оказался под завалами. Полиция фиксирует очередное военное преступление.

Российские войска нанесли авиаудар по селу Краснополье Сумской области. Был разрушен частный дом, есть пострадавший.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Из-за авиаудара по Краснополью разрушен частный жилой дом, а его владелец оказался под завалами. Правоохранители достали мужчину из-под завалов. Он получил телесные повреждения.

На месте работают полицейские, фиксирующие доказательства очередного российского военного преступления. Открыто уголовное производство и продолжается расследование.

Последствия авиаудара по Краснополью в Сумской области / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия авиаудара по Краснополью в Сумской области / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия авиаудара по Краснополью в Сумской области / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в ночь на 27 марта Украина находилась атакой вражеских беспилотников. Российские дроны кружили в большинстве областей, работали силы ПВО.