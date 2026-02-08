Враг нанес мощный удар по Краматорску, есть жертвы – детали

Краматорск подвергся мощному обстрелу со стороны российских войск. / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Утром 8 февраля Краматорск подвергся мощному обстрелу со стороны российских войск.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации и начальник областной военной администрации Вадим Филашков.

По его данным, в результате удара погибла женщина 1948 года рождения. Ранения получили 18-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 40, 46 и 48 лет.

Также повреждены 20 многоэтажек, 3 административных здания, один инфраструктурный объект и около 20 автомобилей.

"Каждый день россияне убивают и калечат наших людей, ежедневно уничтожают наши дома и имущество. Каждое их преступление тщательно документируем. За все они будут отвечать!" — подчеркнул Филашкин.

Ранее россияне обстреляли жилой квартал в Краматорске Донецкой области. В результате ударов вспыхнул пожар на третьем этаже девятиэтажного дома и загорелись легковые автомобили во дворе.