- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг нанес мощный удар по Краматорску, есть жертвы – детали
Утром 8 февраля Краматорск подвергся мощному обстрелу со стороны российских войск. В результате удара погибла женщина, четыре человека получили ранения, повреждены 20 многоэтажек.
Утром 8 февраля Краматорск подвергся мощному обстрелу со стороны российских войск.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации и начальник областной военной администрации Вадим Филашков.
По его данным, в результате удара погибла женщина 1948 года рождения. Ранения получили 18-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 40, 46 и 48 лет.
Также повреждены 20 многоэтажек, 3 административных здания, один инфраструктурный объект и около 20 автомобилей.
"Каждый день россияне убивают и калечат наших людей, ежедневно уничтожают наши дома и имущество. Каждое их преступление тщательно документируем. За все они будут отвечать!" — подчеркнул Филашкин.
Ранее россияне обстреляли жилой квартал в Краматорске Донецкой области. В результате ударов вспыхнул пожар на третьем этаже девятиэтажного дома и загорелись легковые автомобили во дворе.