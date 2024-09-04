Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу: куда "прилетело" и какие последствия (фото)

Взрывной волной поврежден отель и более 10 многоэтажек.

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадали пять человек.

Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вилкул заявил о ракетном попадании в объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге. Взрывной волной было повреждено более 10 многоэтажек.

"Сейчас слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые", – говорится в заявлении.

Как уточнил Лысак, пострадали 10-летняя девочка, женщины в возрасте 62, 83 и 84 лет и 70-летний мужчина. Ребенок находится в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены отель (с первого до третьего этажа), четыре учебных заведения, четыре автомобиля, аптека и магазины.

Вилкул сообщил, что городской штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачивается в школе №103 (бывшая ул. Костенко 23). Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

Временно приостановлено движение транспорта на участке от Святогеоргиевской улицы до площади Домностроителей. Вагоны маршрутов №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки на Кривой Рог 4 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 сентября устроили массированную атаку по Украине беспилотниками, крылатыми ракетами и ракетами "Кинжал". В разных уголках страны раздавались взрывы.

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