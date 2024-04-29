Враг нанес ракетный удар по Одессе: восемь раненых, горит бывший дом экс-нардепа Кивалова (видео)

Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В понедельник, 29 апреля, враг совершил ракетный удар по Одессе. Ранены восемь человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

"По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги!" – написал Кипер.

В Одессе после взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. В народе его называют "Дворец Гарри Поттера". Отметим, что здание ранее принадлежало экс-нардепу-регионалу Сергею Кивалову. В Сети пишут, что пожар возник вследствие баллистического удара.

В Одессе после взрывов произошло возгорание во дворце студентов Одесской юракадемии

Напомним, под вечер в понедельник, 29 апреля, в Одессе прогремел мощный взрыв.

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