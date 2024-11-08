Враг нанес удар баллистикой по критической инфраструктуре Сумщины: что известно

Враг нанес ракетный удар баллистике по критической инфраструктуре Сумской общины. Это произошло в пятницу, 8 ноября.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Последствия атаки россиян уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отметили в Сумской ОВА.

Напомним, рупоры кремля – путинские пропагандисты заявили, мол решили прекратить массовые ракетные удары. Впрочем, в Украине это называют вбросом россиян и отрицают это.

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