Враг нанес удар по одной из общин Киевской области: продолжается ликвидация пожара

Все службы находятся на месте.
Об этом в Telegram-канале написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
В области объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях до отбоя.
Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото- и видеоматериалы в социальные сети.
Напомним, что в США утверждают, что иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".
Советник ОП Алексей Арестович добавил, что Украина знает об этом и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.
Иранские инструкторы были замечены также и в Беларуси.
В ответ Иран цинично не признает поставки дронов России и даже заявил, что готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставках дронов-камикадзе в Россию.
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