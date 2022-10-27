Враг нанес удар по одной из общин Киевской области: продолжается ликвидация пожара

Все службы находятся на месте.

Об этом в Telegram-канале написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В области объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото- и видеоматериалы в социальные сети.

Напомним, что в США утверждают, что иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".

Советник ОП Алексей Арестович добавил, что Украина знает об этом и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.

Иранские инструкторы были замечены также и в Беларуси.

В ответ Иран цинично не признает поставки дронов России и даже заявил, что готов совместно с Украиной расследовать обвинения в поставках дронов-камикадзе в Россию.

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