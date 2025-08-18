Враг нанес удар по Сумам: повреждено учебное заведение

Последствия обстрела Сумщины

Реклама

Вечером 17 августа русская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

«К счастью, жертв и раненых нет. В результате удара повреждены здания одного из учебных заведений», — отметил он.

Реклама

Взрывной волной выбило окна и двери, повреждены фасады. На месте идет обследование территории, чтобы зафиксировать масштаб разрушений.

По словам Григорова, россияне продолжают целенаправленно избивать по гражданской инфраструктуре региона, выбирая для атак ночное время. Угроза новых ударов остается.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по жилой застройке Харькова.

Мы ранее информировали, что в Сумской общине зафиксирован ракетный удар по гражданской инфраструктуре.