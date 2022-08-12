Враг нанес удар по Запорожью: было выпущено пять ракет

Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра.
Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье.
Всего выпущено пять ракет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram-канале.
Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар.
Сейчас известно об одной раненой женщине.
Информация позже будет уточнена.
"Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", — подытожил глава Запорожской ОВА.
Напомним, над Николаевской областью сбили вражескую ракету.
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