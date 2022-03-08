Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

Враг нанес удар по жилым домам в Сумах, есть погибшие: появилось видео последствий

Враг нанес удар по жилым домам в Сумах, есть погибшие: появилось видео последствий

Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

В Сумах спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который враг безжалостно нанес по жилищному сектору.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"7 марта в г. Сумы вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, которые находятся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам", — рассказали в ведомстве.

Также из-под завалов извлекали тела погибших людей.

Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

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