Враг нанес удар по жилым домам в Сумах, есть погибшие: появилось видео последствий

Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
В Сумах спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который враг безжалостно нанес по жилищному сектору.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"7 марта в г. Сумы вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, которые находятся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам", — рассказали в ведомстве.
Также из-под завалов извлекали тела погибших людей.
Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
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