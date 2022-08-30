Враг наносит авиаудары по Херсонщине и ракетные удары по Николаеву — Генштаб

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия Российской Федерации активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

На Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по объектам в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольговское. Авиация врага действовала недалеко от Новоданиловки и Новоселки.

На Южно-Бугском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Степная Долина, Новогригоровка, Киселевка, Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное, Княжевка, Ольгино.

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба Вооруженных сил Украины 30 августа.

Нанес авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкино.

Ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты Николаева.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия Российской Федерации активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Противник продолжает нести значительные потери, особенно в живой силе.

Напомним, по данным западных дипломатов, Российский Черноморский флот, когда-то считавшийся плацдармом для завоевания Украины Путиным, слишком пострадал от инновационных украинских ракетных и беспилотных атак. В результате, эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снизилась и теперь флот служит лишь оборонной силой.

Потери врага на 30 августа: ВСУ ликвидировали 47 550 оккупантов

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