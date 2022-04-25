Враг наносит ракетные удары по всей территории Украины: Арестович рассказал, что нужно делать

Россия часто провозглашает, что атака идет на военные объекты, но постоянно попадает по гражданским.
Противник наносит ракетные удары по всей территории Украины, звучит воздушная тревога часто.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в сводке 25 апреля.
"И я еще раз призываю не относиться легкомысленно к сообщениям о воздушной тревоге. Потому что, как мы видели по Одессе, во многих других городах, враг часто провозглашает, что атака идет на военные объекты, но постоянно попадает по гражданским", — отметил он.
Арестович подчеркнул, что не нужно бояться воздушной тревоги, но нужно относиться к ней уважительно.
"Если вы не можете спрятаться в укрытие, то, по крайней мере, выполняйте правило двух стен", - объяснил он.
Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
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