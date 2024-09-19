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Враг наносит удары артиллерией и КАБами: какая ситуация возле Липцев и Волчанска на Харьковщине

Враг наносит удары артиллерией и КАБами: какая ситуация возле Липцев и Волчанска на Харьковщине

Ситуация в Харьковской области Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Россияне бьют КАБами по Харькову с оккупированных территорий Харьковской области.

Ситуация возле Липцев и Волчанска Харьковской области контролируется. Российская армия не проводит больших штурмов, но наносит удары артиллерией и КАБами.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Герой Украины, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин.

Мы видим и в официальных источниках и на линии боевого столкновения, что интенсивность штурмовых действий и применение врагом механизированных соединений снизились. бьет по тыловым пунктам управления Сил обороны, применяет большое количество артиллерийских снарядов и боеприпасов, то есть таким образом компенсируют отсутствие своих интенсивных штурмовых действий", — отметил он.

Напомним, по информации Третьей штурмовой бригады, россияне подтягивают бронетехнику на Харьковское направление для активизации наступления.

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