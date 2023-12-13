Враг направил дрон-камикадзе на Никополь и дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии: ранена женщина

Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии. 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Лисак добавил, что повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Искорежены полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.

"И об экстренных сообщениях от ГСЧС. Их с сегодняшнего дня получают жители региона. Это необходимо, потому что из-за хакерской атаки на "Киевстар" не во всех общинах области есть возможность включить сирену. Мы не можем пренебрегать безопасностью людей. Поэтому приняли решение о дублирующих уведомлениях", – сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Напомним, в ночь на 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших, в том числе дети. Кроме того, 35 домов остались без света. В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.