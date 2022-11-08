Враг направил на приграничье 59 мин и снарядов: председатель Сумской ОВА сообщил об обстрелах

В Сумской области враг направил на приграничье 59 мин и снарядов за сутки. Под обстрелами оказались Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская громады.

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об этом вечером.

"Краснопольская громада: в 10:20 на одно из пограничных сел армейцы РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. А по другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (два "прилета") и минометов (14 "прилетов"). К счастью, без разрушений", — сообщил Живицкий.

По информации Живицкого, по Великописаревской громаде враг бил из минометов. Было три взрыва. К счастью, обошлось без разрушений.

По Зноб-Новгородской громаде россияне также стреляли из минометов. Там зафиксировали 8 "прилетов". Разрушений не было.

"Белопольская громада: здесь россияне задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях пограничного села. Повреждены электроопоры. Село без света — работает аварийная бригада. А по Миропольской громаде враг стрелял из минометов (11 "прилетов"). Без разрушений" .

Накануне россияне обстреляли школу, детский сад, сельсовет, водонапорную башню, памятник в одной из общин Сумщины. Разбиты улицы и огороды, повреждены два жилых дома, линия электропередач.

Среди пострадавших — 68-летняя женщина, которая получила осколочные ранения и находится в больнице.

Глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.

Читайте также: