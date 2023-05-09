"Враг напуган контрнаступлением": Гуменюк объяснила мощные атаки по Херсонщине

Захватчики наносят удары авиабомбами, чтобы психологически давить на гражданских и военных.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты атакуют авиабомбами прибрежные населенные пункты Херсонщины, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости" 9 мая.

"К сожалению, враг напуган контрнаступлением настолько, что пытается просто ковровым способом уничтожить все, что приближается к правому берегу. И очень мощно бьют именно по прибрежным населенным пунктам", — сказала представительница защитников юга.

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Она уточнила, что под вражескими ударами постоянно находятся Херсонский и Бериславский районы, города Берислав, Херсон, Кизомис.

Гуменюк пояснила, что захватчики пытаются наносить удары управляемыми авиационными бомбами, чтобы психологически давить на гражданских и военных: "Якобы их мощность настолько велика, что даже пробовать не стоит продвигаться вперед".

"Несмотря на то, что враг осознает, что форсирование Днепра – это мощная и сложная операция, все равно опасаются по всем направлениям, какие бы аналитики прогнозы не составляли, с какого направления начнется контрнаступление", – добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.

В то же время она подчеркнула, что контрнаступление уже происходит небольшими шагами и мощи врага ежедневно уничтожаются.

Гуменюк также подтвердила побег российских оккупантов и вывоз награбленного из Скадовска. Однако еще рано рассчитывать, что это "жест доброй воли". Не исключено, что это провокация врага, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что российская оккупационная "администрация" Скадовская сбегает с захваченных территорий: они планируют вывозить морем награбленное имущество и свою "документацию".

В Минобороны информировали, что на Таврическом направлении российская армия ведет позиционную оборону, чтобы не разрешить закрепиться ВСУ на островах в устье Днепра.

По данным украинского Геншатба на утро 9 мая, враг продолжает вести оборонные действия на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время россияне обстреляли более 20 прифронтовых населенных пунктов.

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