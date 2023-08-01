"Враг наращивает обстрелы": в ОК "Пивдень" рассказали о ликвидированных окупантов и уничтоженной технике

Украинские защитники на юге за боевой день уничтожили склад боеприпасов окупантов и 22 единицы российской техники, ликвидировали 33 захватчика. В то же время, российские террористы продолжают обстреливать Херсон и прибрежные регионы.

Об этом 1 августа в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк

Гуменюк отметили, что оккупанты наращивают обстрелы Херсона и прибрежных регионов.

"Ситуация остается напряженной, враг наращивает обстрелы... По Херсону... и по другим прибрежным населенным пунктам. Так, за сегодняшние сутки враг прибегнул к 57 обстрелам... Это говорит о том, что им все же удается хоть и замедленно, но подтягивать определенные ресурсы. Мы продолжаем свою работу по уничтожению этих запасов: "минус" два склада с боеприпасами за этот боевой день", - сказала она.

В ОК "Пивдень" отметили, за сутки было ликвидировано 33 оккупанта и уничтожено 22 единицы военной техники.

"Пытаясь маневрировать вдоль левого берега и выискивая позиции, куда не достигнет наша контрбатарейная работа, враг нервничает... Морально-психологический дух у них упал, но они вынуждены под давлением заградотрядов, которые очень часто используются на левом берегу, держать те позиции... Они пытаются держаться на тех позициях, которые фактически уже не являются обустроенными. Они в процессе преобразования и восстановления после того наводнения. Мы продолжаем давить... они озлоблены, пытаются отстреливаться в сторону гражданского населения", - сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, российская армия во вторник, 1 августа, обстреляла Херсон. В результате атаки врага погиб медик одной из больниц, где был "прилет".

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