Война в Украине / © Associated Press

Армия РФ расширяет использование технологических сил — в частности, беспилотных подразделений типа «Рубикона», которые создают пробоины в украинской обороне, через что дальше продвигается пехота противника.

Об этом в прямом эфире телеканала " Эспрессо " рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

«Враг по всей линии фронта будет пытаться выполнить тактические задачи — выйти на зимовку, создать себе плацдармы для дальнейшего наступления. Понятно, что продвижение на Гуляйпольском направлении позволит противнику поставить под огневое поражение наши логистические пути в этой агломерации, так же как это делает на многих участках фронта», — отметил Пехньо.

По его словам, российские беспилотные подразделения, хотя и не имеют значительного технологического преимущества, достаточно мощны по численности.

«Эти беспилотные части привели к тому, что мы имеем в Покровске. Есть информация, что как раз в Запорожье враг затягивает свои беспилотные подразделения. На Лимане в последнее время был увеличен беспилотный компонент со стороны захватчиков. Они нас ничем качественно не превалируют, но преобладают количественно», — подчеркнул военный обозреватель.

Пешенько отметил, что у противника есть два главных преимущества — большое количество личного состава и финансовые ресурсы. Именно это позволяет кафиров масштабировать успешные технологические подразделения.

«Россияне сейчас предлагают, например, на уровне подразделения типа „Рубикон“, определенные системные решения по масштабированию такого успешного технологического формирования, которое поддерживается центральной властью и действительно создает системное влияние на фронт», — пояснил он.

По словам Пехня, «Рубикон» уже проводит вторую успешную операцию в этом году.

«Первая — Суджа, Курское направление. Вторая — сейчас под Покровском. Есть информация, что это подразделение сейчас затягивается для работы в Запорожье. „Рубикон“ присутствует и на Лиманском направлении, и на Волчанском. То есть враг определенно нашел системный инструмент влияния на фронт. И мы должны найти этому противодействие», — отметил военный обозреватель.

Пехне подчеркнул, что эти технологические силы противника фактически создают бреши в нашей обороне, куда потом заходит большое количество российской пехоты.

«У нас нет конца действенных механизмов этому противостоять, хотя решения находятся. В стратегическом смысле это проблема — как найти решение по такому вызову», — подчеркнул эксперт.

Он также опроверг утверждение о якобы прорыве фронта на Запорожском направлении, о котором писал журналист Юлиан Репке из BILD.

«Речь не идет о прорыве — это скорее инфильтрация, утечка, затягивание, медленное поглощение. А у нас пока нет эффективного противодействия», — резюмировал Пехньо.

Ранее сообщалось, что захватчики пытаются использовать дно бывшего Каховского водохранилища для продвижения.

Мы ранее информировали, что из-за массированных обстрелов и штурмовых действий врага украинские подразделения отошли с позиций около пяти населенных пунктов в Запорожье.