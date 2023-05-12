Враг наступает на четырех направлениях: в Генштабе рассказали, где горячее всего (фото)

Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

В течение суток враг нанес четыре ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, поскольку враг продолжает применять тактику террора.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 12 мая.

Где горячее всего

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Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Червоная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Нестерное, Великий Бурлук Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пунктs Камянка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекамянское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивденное, Торецк, Дружба, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационныеударыв районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Червоное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Также совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времевка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Камянское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Контрактники РФ демотивированы, но хотят заработать

Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины. Подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать денег.

Потери врага

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. В то же время, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.

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