Враг наступает на четырех направлениях: в Генштабе сообщили об ожесточенных боях (фото)

Российские оккупанты нанесли три ракетных, 30 авиационных ударов и совершили около восьми обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 2 мая.

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Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 20 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

Защитники стойко держат оборону/Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевкеа Луганской области, Белогоровка, Верхнекамянское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них – Времевка, Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Камянское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Оккупанты похищают гражданских и обустраивают новые пыточные

На временно оккупированных территориях Украины и дальше есть случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых пыточных для его содержания. В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там сейчас незаконно содержат до десяти гражданских лиц, среди которых несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы замучили до смерти.

Силы обороны проредили ряды окупантов и вражеской техники

ВСУ удачно проредили ряды окупантов/Фото: Генштаб ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были сбиты три вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы, четыре состава боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление уже началось "небольшими шагами".

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