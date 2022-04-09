Враг наступает на Попасную и Северодонецк, на Изюмском направлении – бои: какая ситуация в регионах 9 апреля

Враг наступает на Попасную и Северодонецк, на Изюмском направлении – бои: какая ситуация в регионах 9 апреля

Число жертв на железнодорожном вокзале Краматорска возросло до 52 погибших и 109 раненых.

Ночь на 9 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

На Волыни, Закарпатье, в Днепропетровской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях — ночь прошла спокойно.

Харьков

Оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов. По области ведутся бои в Изюмском направлении, успехов у РФ нет, наши ВСУ держат позиции. В Барвинково и Лозовой продолжается эвакуация населения. Продолжается зачистка освободившихся территорий в Изюмском районе.

Луганская область

Российские оккупанты продолжают уничтожение гражданской инфраструктуры, нанося ракетные и артиллерийские удары по путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Детали по поводу разрушений и пострадавших сейчас уточняются. Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Удачи не имеет.

Донецкая область

Под огнем Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская громада. Есть раненые практически в каждом из этих населенных пунктов – информация по их количеству уточняется. Мариуполь – ситуация кардинально не изменилась. Обстрелы в центре и на севере области. Число жертв на железнодорожном вокзале возросло до 52 погибших и 109 раненых.

Херсонская область

В Херсонской области постоянно продолжаются сильные взрывы и "Грады" в окрестностях города. Ситуация в области становится все более критической. Информацию о пострадавших и объемах разрушений установить пока невозможно. По предварительным данным, только из Херсона уехало более 15% человек. Из оккупированных сел – практически каждый пятый житель.

Кировоградская область

Вчера вечером около 22:00 было попадание по объекту на территории области. По предварительной информации без существенных последствий, данные проверяют.

Полтавская область

Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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