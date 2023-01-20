Враг наступает на трех направлениях и наращивает интенсивность применения авиации - Генштаб

Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

В течение суток противник нанес два ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорска) и 12 авиационных ударов. Также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 января.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено.

Республика Беларусь продолжает оказывать всеохватывающую поддержку российской агрессии. Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений.

На каких направлениях горячее всего

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелеча, Терновая, Огирцево, Бударки, Камянка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Пивничное, Залызное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленки и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Камянское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Враг усиливает режимные мероприятия на Запорожье

Противник усиливает режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.

Мобилизация в ОРЛО

Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для восполнения потерь в живой силе российских захватчиков, в частности, и за счет сотрудников так называемого МЧС.

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, 20 января россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: ранен ребенок, мужчине оторвало ногу.

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