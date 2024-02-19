Враг наступает на Запорожском направлении: Тарнавский заявил о 10 атаках

На этом направлении россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.

Российские войска 10 раз пытались атаковать позиции ВСУ в районе села Роботино Запорожской области. Украинские защитники прекращают эти попытки и уничтожают врага в окрестностях села.

Об этом командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил 19 февраля.

Он проинформировал, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" в течение 18 февраля российские оккупанты нанесли 26 авиаударов, провели 33 штурмовых действия и устроили 803 артобстрела.

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На Авдеевском направлении украинские войска отразили пять вражеских атак в районах Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского. Украинские бойцы закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки захватчиков развить наступление.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки. Там враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Наступление РФ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские войска 10 раз пытались атаковать позиции украинских войск в районе села Роботино.

"Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Роботино уничтожается", — отметил Тарнавский.

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Он также сообщил, что общие потери РФ в зоне ОСГВ "Таврия" за 18 февраля составляют:

624 бойца,

4 танка,

21 боевая бронемашина,

4 артсистемы,

7 автомобилей,

1 единица спецтехники – установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч",

1 склад боеприпасов,

нейтрализовано или уничтожено 239 БпЛА разных типов.

Напомним, 18 февраля в Институте изучения войны сообщили, что российские войска начали наступление на Роботино на Запорожском направлении и, как свидетельствуют спутниковые фото, имеют определенное продвижение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прут на трех направлениях! Пока Украина ждет оружия, россияне наступают!

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