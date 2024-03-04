"Враг найдет свою смерть": Лиховий о строительстве фортификаций на Авдеевском направлении

Фортификационные сооружения на Авдеевском направлении воины инженерных войск продолжают строить, к тому же они начали это делать не после выхода ВСУ из Авдеевки.

Детальнее об этом рассказал в эфире телемарафона начальник отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Какая ситуация на самом деле

“Сейчас это горячая тема. Но я скажу, что большая часть тех негативных имиджевых выводов, которые делаются по поводу того, что якобы у нас укреплений нет, к сожалению, работают в русле российской пропаганды и компрометируют не только командование, но и прежде всего, презирают воинов инженерных войск, которые выполняют титаническую работу денно и нощно по возведению этих фортификаций”, — отметил Лиховий.

К тому же, отметил он, начали инженерные войска эту работу не после выхода из Авдеевки, она продолжается как минимум с декабря: "До, во время и после выхода из Авдеевки — эти сооружения проходят и дальше".

Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" отметил, что в последние несколько дней лично побывал на нескольких рубежах обороны, это преимущественно вторая линия обороны.

Процесс продолжается

“Если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, пусть наступает там, где на втором рубеже обороны якобы нет укреплений. На самом деле, это комплексный вопрос. Есть несколько разных линий обороны – ближе и дальше от линии боевого столкновения. Не все там происходит гладко, но этот процесс продолжается. Сооружением занимаются областные военные администрации, командование сил поддержки ВСУ, а также собственно инженерные подразделения боевых механизированных пехотных бригад», — пояснил Лиховий.

Конечно, укреплений много не бывает. Все хотят, чтобы их было больше. Но следует понимать, что это не может быть стена, как в "Игре престолов". То, что уже создано и усиливается — это огромная сеть запасных позиций, это взводные опорные пункты, разветвленные зигзагообразные траншеи длиной в сотни метров с огневыми ячейками, с щелями перекрытия, кое-где с капсулами безопасности, также минные заграждения и т.д. Речь идет о тех постройках, которые будут следующими в случае дальнейшего наступления врага и обеспечат полную остановку врага на направлении в Донецкой области», — добавил он.

“У нас много фото- и видеоматериалов, которые являются доказательством и ответом тем, кто говорит, что ничего не создано. Не нужно играть в пользу врага и говорить, что у нас ничего нет», — резюмировал начальник отдела по связям с общественностью группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий.

Напомним, командование оккупантов возложило более 16 тысяч бойцов на Авдеевском направлении. Однако продвижение врага не стоило того. Подробнее – в материале.

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