"Враг не дает покоя": оккупанты обстреляли ракетами окрестности Запорожья

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о последствиях ночного обстрела российскими войсками.
Во время воздушной тревоги, которая в ночь на 5 августа была объявлена почти на всей территории Украины, российские ракеты разорвались в окрестностях Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, человеческих жертв в результате ракетного удара нет.
Ранее в ту же ночь о разрушительных обстрелах со стороны оккупантов сообщил городской голова Харькова. Также под ударом российских ракет оказался город Никополь на Днепропетровщине.
Напомним, 4 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке.
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