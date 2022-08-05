"Враг не дает покоя": оккупанты обстреляли ракетами окрестности Запорожья

Во время воздушной тревоги, которая в ночь на 5 августа была объявлена почти на всей территории Украины, российские ракеты разорвались в окрестностях Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром", — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, человеческих жертв в результате ракетного удара нет.

Ранее в ту же ночь о разрушительных обстрелах со стороны оккупантов сообщил городской голова Харькова. Также под ударом российских ракет оказался город Никополь на Днепропетровщине.

Напомним, 4 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке.

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