Враг не останавливается в обстрелах Сумской области: зафиксировано 112 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 16 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 112 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская, Великописаревская громады.

Миропольская громада: зафиксирован сброс боеприпасов ВОГ (4 взрыва) с помощью БпЛА. Также враг бил из миномета – 11 взрывов.

Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел общины – (5 взрывов). Поврежден элеватор, гараж агропредприятия, частный дом. Одно гражданское лицо получило ранения.

Белопольская громада: враг бил из миномета – 33 взрывов. В результате одного из обстрелов поврежден частный жилой дом. Также был обстрел из АГС – 3 взрыва и артобстрел – 8 взрывов.

Юношеская громада: был обстрел из миномета (4 взрыва).

Середино-будская громада: россияне совершили артиллерийский обстрел (14 взрывов).

Хотинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

Великописаревская громада: произведен обстрел (12 взрывов) из гранатомета и артобстрел – 12 взрывов.

Новослободская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Добавим, что ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал одну из «военных целей россиян». Ею оказался самый обычный магазин. Именно туда прилетела вражеская ракета.

Напомним, что ранее в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога : в Сети предупреждают о запуске "Калибров".

Также в Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы.