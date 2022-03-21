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"Враг не отказался от своей идеи-фикс": Вениславский назвал главную цель войны Путина в Украине

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"Враг не отказался от своей идеи-фикс": Вениславский назвал главную цель войны Путина в Украине

Associated Press

Депутат Верховной Рады уверен, что перед оккупантами стоит задача захватить столицу.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что главной целью развязанной президентом РФ войны в Украине является захват Киева.

По его словам, несмотря на текущую ситуацию, глава страны-агрессора не отказался от поставленной перед своей армией цели. Путин хочет создать блокаду Киева и установить там собственный марионеточный режим. Однако любые попытки взять украинскую столицу обречены на провал.

"Я не думаю, что враг отказался от своей идеи-фикс - взятие Киева. Для Путина это главная цель. Успехов на краю Киева враг не имеет. Хотя понимая близость к столице тех позиций, которые оккупанты еще продолжают временно занимать, они обстреливают Киев. В частности, из артиллерийских систем", - отметил Вениславский в эфире 24 канала.

Вениславский отметил, что ВСУ делают все возможное и даже иногда невозможное, чтобы устранить эту угрозу. Благодаря усилиям украинской армии планы Путина нереалистичны.

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