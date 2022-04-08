Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы на востоке: какие населенные пункты под огнем

Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы на востоке: какие населенные пункты под огнем

Оккупанты также активно применяют реактивные системы залпового огня.

Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры на востоке Украины, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.

Об этом в утреннем своде 8 апреля сообщил Генштаб ВСУ.

"Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Марьинка и Сладкое", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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