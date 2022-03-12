Враг не покидает наступательный замысел и планирует продвигаться вглубь Украины – Маляр

Российская армия на сегодняшний день не контролирует какие-то территории, а только временно занимает, подчеркнула замминистра.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что развязанная Россией война в Украине не закончится за один день, поэтому украинцам нужно набраться терпения и продолжать воевать, приближая победу.

Об этом Маляр сказала в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Враг, несмотря на то, что интенсивность сейчас вроде бы меньше, все-таки не оставляет наступательного замысла. Мы должны это осознавать, что они все-таки планируют продвигаться вглубь территории. Мы останавливаем, настолько это возможно. Но эти операции у них планируются. Поэтому нам нужно понять, что это не за один день победа будет. Нам нужно набраться сил, терпения и продолжать воевать", – пояснила замминистра.

Ситуация на фронте сейчас меняется довольно динамично, в то же время у российских войск пока нет никакого преимущества, отметила Маляр.

"По общей ситуации в стране можно сейчас сказать, что враг не контролирует какие-то территории, а только временно занимает. И я надеюсь, что мы не дадим даже маленькие части контролировать. И надо понять, что удержать ни одну украинскую территорию враг не сможет. Ведь сегодня пророссийских людей у нас просто не осталось", – констатировала замглавы Минобороны.

Напомним, согласно сообщению Генштаба ВСУ от 12 марта, российские военные убегают с поля боя, также приходится бросать в бой даже своих преступников.