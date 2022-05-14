"Враг не потерял интерес": Жданов прогнозирует, что оккупанты возобновят ракетные удары по западу Украины

"Враг не потерял интерес": Жданов прогнозирует, что оккупанты возобновят ракетные удары по западу Украины

На сегодняшний день российские войска не наносят ракетных ударов по западным областям Украины потому, что имеют ограниченное количество ракет соответствующей дальности. Однако оккупанты могут возобновить эти удары.

Это, вероятно, произойдет, когда война в Украине перейдет в затяжную окопную фазу.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Первый Западный".

"Нет, он не потерял интерес", – ответил эксперт на тезис телеведущей о том, что судя по отсутствию воздушных тревог, "враг будто бы потерял интерес ко львовскому региону".

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"Это говорит о том, что у него ограниченное количество ракет, которые могут добраться до западных регионов Украины. И это хорошо. На сегодняшний день ракетные удары сосредоточены в основном по югу Украины, а это Одесская область, Николаевская, и – по центральным областям Украины – Запорожская, Криворожский район, Днепропетровская", – рассказал Жданов.

"Противник пытается нарушить нашу систему обеспечения Вооруженных сил. Но когда начнется этот окопный период, о котором говорил господин Резников (затяжная фаза войны – ред.), то тогда Россия может снова вернуться в западные регионы. Ей нужно будет восполнять отсутствие активных боевых действий на суше вот этой дистанционной войной, а именно нанесением ракетных ударов", – объяснил военный эксперт.

Напомним, 13 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что начинается новый этап войны – длительная фаза.

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