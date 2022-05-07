Враг не прекращает наступление на Востоке: в Генштабе объяснили, какова его цель

Враг не прекращает наступление на Востоке: в Генштабе объяснили, какова его цель

Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Идут семьдесят третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в субботу, 7 мая.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом", — говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 7 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 25,1 тысячи человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

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