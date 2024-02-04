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"Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины

"Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины

Обстрел Херсонщины

Ситуация на левом берегу Херсона остается тяжелой.

На левобережье Херсона продолжаются тяжелые бои. Враг не прекращает штурмовые действия.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам спикера, за минувшие сутки враг решился на 5 таких попыток.

"Командиры не позволяют использовать бронетехнику, противоречащую здоровой тактике ведения таких штурмовых действий. Они вынуждены отправлять туда пешие группы для стрелковых боев, столкновения "глаза в глаза" и теряют личный состав", — говорит спикер.

Также она отметила, что 54 кафира за минувшие сутки в нашей зоне ответственности больше не вернутся в строй.

"Одна пушка, один миномет. Мы продолжаем работать по "недофлоту", который пытается маневрировать между островами, где враг пытается разворачивать наблюдательные пункты", — добавила Гуменюк.

Ранее мы писали, что, получив существенные потери в бронетехнике, российские войска активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

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