Враг не продвинулся под Купянском: украинская оборона держится, несмотря на постоянные попытки штурмов

Купянск / © Getty Images

Враг продолжает действовать небольшими группами, пытаясь искать слабые места в украинской обороне, однако эти вылазки не дают ни одного тактического результата.

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, Силы обороны держат круговую оборону и контролируют ситуацию на рубежах:

«Пропитка есть, но это не влияет на конфигурацию фронта. Никакого расширения зоны контроля со стороны окупантов не произошло».

Наши воины на местах отмечают также низкое качество пехоты врага на этом направлении. Это объясняется тем, что наиболее боеспособные российские подразделения сейчас сосредоточены в Донецкой области, где продолжаются крупнейшие штурмовые действия противника.

Украинские подразделения продолжают усиливать оборонные линии и отражают каждую попытку противника продвинуться в глубь нашей территории.

Напомним, по данным властей, в Купянском районе остается несколько меньше 21 тысяч гражданских. Людей продолжают призывать эвакуироваться. Непосредственно в самом Купянске учитывается около 680 человек, это учитывая и левый и правый берег города.